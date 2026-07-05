Se puede ver hasta el 2 de agosto en el Teatro Alvear
“La obra” llega a la Argentina después de su recorrido internacional
La creación del Grupo Marea gira en torno a la historia de Simon Frank, un judío polaco que logra escapar de los campos de concentración y en los ‘60 huye a la Argentina. La pieza teatral de Mariano Pensotti reflexiona sobre el impacto que una ficción puede generar en la vida de una persona. La actriz Alejandra Flechner, una de las protagonistas, señala: “el material cambió mucho en estos años: no es lo mismo hablar de un nazi en 2023 que hablar de un nazi en 2026”.