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Rosario|12

Restauración

“Mariano Moreno”

Ministro de Educación Prensa Gobernación Santa Fe

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Últimas Noticias

Entrevista a Joaquín Blanco, secretario del PS santafesino

“La sociedad necesita una propuesta progresista”

Por Rubén Milito
Pagina 3

Por una buena toma

Por Andrea Guzmán
TEATRO La directora Sofía Brihet concibió "Apenas en la tierra" como una partitura musical

Al infinito y más allá

Por Violeta Sticotti
HISTORIETA "Leopoldo", un clásico moderno de Guillermo Saccomanno y Domingo Mandrafina

Como las de antes

Por Lautaro Ortiz

Exclusivo para

CINE Se estrena "Dos pianos", lo nuevo de Arnaud Desplechin, con Charlotte Rampling

De amores y fantasmas

Por Diego Brodersen
¿Quién se apropia de los beneficios?

Tensión geopolítica y soporte estatal

Por Federico Kucher
Fast Food

Di Stéfano, Piazzolla y los Mundiales

Por Juan José Panno
Tiene que negociar con los gobernadores la eliminiación de las PASO

La primavera para Santilli duró lo que un suspiro

Por Paula Marussich

El País

“Los futbolistas no somos conscientes del peso de nuestra voz”, dice Chicho Gaona

La historia del exjugador de Boca que tiene a su hermano y a su cuñada desaparecidos, encontró a su sobrino y pide que el fútbol no olvide

Por Manuel Barrientos
Binance y Lemon deben informar los movimientos en las cuentas del exjefe de Gabinete

La Justicia pidió nuevas pruebas sobre Manuel Adorni

Tiene que negociar con los gobernadores la eliminiación de las PASO

La primavera para Santilli duró lo que un suspiro

Por Paula Marussich
Ley mordaza militar

En medio del desmantelamiento, el Ejército prohibió las quejas de los efectivos en las redes sociales y en WhastApp

Por Raúl Kollmann

Economía

Pérdida acumulada de poder adquisitivo de u$s 62.000 millones

Caída salarial, motor de la crisis

Por Raúl Dellatorre
Milei se gasta 2000 millones de dólares en subsidios a empresas mientras la mora de los hogares es récord

El regalo del RIGI y las familias quebradas

Por Leandro Renou
Será hasta 2028 y las acciones locales extendieron su recuperación,

El Banco Central refinancia toda la deuda REPO

La economía real profundizó su caída en mayo y junio

A los mejores 18 meses hay que sacarles 2

Por David Cufré

Sociedad

La abogada tenía 50 años, padecía una neumonía bilateral

Murió Vanessa Rial, la abogada que logró que su exmarido fuera condenado a 37 años de cárcel

Por Soledad Ferrari
Venezuela afronta las secuelas dejadas por el doble terremoto

Los familiares aun esperan milagros bajo las ruinas

Por Manuel Palma
Infancias desprotegidas: los niños tienen acceso a su primer celular a partir de los 9 años

El riesgo de que los chicos usen a la IA como amiga y terapeuta

Por Soledad Ferrari
Investigan si pertenece a uno de los pescadores desaparecidos en Punta Indio

Encontraron otro cuerpo flotando en Uruguay

Deportes

La subcampeona del mundo se impuso 1-0 con un gol de Mbappé

Francia terminó con la aventura de los paraguayos y sigue avanzando

Por Daniel Guiñazú
El astro está en su sexto Mundial, pero... ¿hay que descartarlo para el séptimo?

El Messi 2030, una construcción que crece en tiempo real

Por Pablo Amalfitano
Brasil-Noruega a las 17 y México-Inglaterra a las 21

Domingo de goleadores mundialistas en acción

El invento de Gianni Infantino paga la mitad de la cuenta

El fabuloso negocio de la pausa de hidratación

Por Pablo Vignone