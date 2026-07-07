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Deportes

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“Cabo Verde nos dejó una enseñanza”

El volante será titular contra Egipto y habló en la previa del cruce por octavos de final.

Por Cristian Dellocchio
PRENSA AFA mundial 2026 seleccion argentina paredes
Paredes castiga la pelota en Atlanta. Será titular. PRENSA AFA

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