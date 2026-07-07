Organizaciones de Derechos Humanos piden declarar inconstitucional la ley penal juvenil

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La CPM y otros espacios denunciaron que la ley viola principios básicos de derechos humanos y advirtieron sobre el riesgo de mayor punitivismo y colapso del sistema de encierro juvenil.
Por
Adriana Meyer
07 de julio de 2026 - 00:38
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