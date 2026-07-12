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Presentará "Pecados del futuro" el próximo sábado en el CAFF
Acho Estol: “Tenemos la necesidad de una nueva inteligencia”
Junto a Josué Geredús y la Orquesta Onírica concibió “Pecados del Futuro”, un disco en el que confluyen con naturalidad el rock, el tango, la ópera, la psicodelia y el folklore.
Por
Cristian Vitale
12 de julio de 2026 - 22:08
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Acho Estol grabó su álbum con Josué Geredús.
Gentileza -
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