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El Mundo

El primer ministro israelí afirmó no estar preocupado

El alcalde de Nueva York analiza arrestar a Netanyahu durante asamblea de la ONU

Zohran Mamdani aseguró que actuará conforme a la legislación de la ciudad.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York EFE

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