Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
Selección Argentina
Fútbol
Mundial 2026
Lionel Scaloni
Emiliano Dibu Martínez
Selección de España
Nueva York
Franco Colapinto
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Rosario|12
Las políticas contracíclicas de la provincia generaron alivio en marzo
El empleo registrado volvió a caer en Santa Fe
En abril, los datos muestra una destrucción de 3.800 puestos en relación a marzo. Desde fines de 2023 cayeron 17.600.
18 de julio de 2026 - 03:30
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
El informe fue elaborado por Pusineri, ex ministro de Trabajo de Santa Fe.
Archivo Rosario|12
Temas en esta nota:
Rosario
Últimas Noticias
Las políticas contracíclicas de la provincia generaron alivio en marzo
El empleo registrado volvió a caer en Santa Fe
Después de la experiencia privada, renace Tiro Federal
Al rescate del rol social de un club de barrio
Por
Alejo Diz
La industria santafesina cayó un 1,3% durante mayo
Casi todas las ramas a la baja
Ultimo amistoso de Ñuls ante Sportivo Las Parejas
Kudelka prueba
Exclusivo para
Desmalvinización, subordinación a Trump y el fantasma de Galtieri
La sobreactuación de Milei ante el reclamo de la selección por Malvinas
Por
Paula Marussich
El espejo del racismo criollo
¿Una Selección sin negros?
Por
Federico Pita
Memoria Activa y la AMIA
“Buscamos la verdad, que es la única que puede hacer justicia”
Para vacacionar en invierno, una familia precisa 1,3 salarios promedio
Derecho al descanso, en picada
El País
La investigación de la represión a Pablo Grillo
A la Federal se le “perdieron” los registros del momento del ataque
Por
Irina Hauser
El reclamo soberano por Malvinas que llegó desde el Mundial y trastocó los planes de Milei
“Patrioterismo berreta”
Por
Luis Bruschtein
Desmalvinización, subordinación a Trump y el fantasma de Galtieri
La sobreactuación de Milei ante el reclamo de la selección por Malvinas
Por
Paula Marussich
Memoria Activa y la AMIA
“Buscamos la verdad, que es la única que puede hacer justicia”
Economía
En junio, subieron los precios mayoristas y el costo de construcción
La inflación no tan debajo de la alfombra
Crecen las dudas sobre el cumplimiento de las metas con el FMI
El superávit que no es, muestra las grietas
Por
Mara Pedrazzoli
Para vacacionar en invierno, una familia precisa 1,3 salarios promedio
Derecho al descanso, en picada
Mercado
El dólar subió 5 pesos
Sociedad
El 60 por ciento de los chicos de tercer grado ya tienen un teléfono propio
El dilema del celular en el aula
Por
Santiago Brunetto
Frenó con una cautelar el DNU que prohibía el acceso a tratamientos
La Justicia le puso un límite a la batalla del Gobierno contra las adolescencias trans
Por
Jota B Ponsone
Seguimos cantando
Por
Flor de la V
El Obelisco volverá a estar vallado
Así será el megaoperativo que desplegará la Ciudad por la final del Mundial
Deportes
Ningún entrenador extranjero pudo ganar la Copa del Mundo
Una fruta prohibida para los DT de afuera
Por
Malva Marani
El piloto argentino logró sacarle lustre a su Alpine
Fórmula 1: Colapinto terminó séptimo en la práctica libre 2 del Gran Premio de Bélgica
El entrenador se despide como seleccionador de "Les Bleus"
Deschamps, el francés que marcó al fútbol
Por
Malva Marani
Lionel Messi, Lionel Scaloni y Dibu Martínez hablaron antes de la final
“Que nos recuerden como a cualquier argentino, trabajadores”
Por
Cristian Dellocchio
Enviado especial