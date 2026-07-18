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Buenos Aires|12

Salió la edición de julio del estudio de la consultora Proyección

Tras una pausa en junio, la imagen del gobierno retoma la caída

Tiene razón Messi, la principal preocupación de los argentinos es que el sueldo no alcanza. Cada vez menos gente cree en el venturoso futuro liberal que vende Milei.

Marcial Amiel
Por Marcial Amiel
Argentina's President Javier Milei sings the national anthem during the 172nd anniversary of the Buenos Aires Stock Exchange in Buenos Aires on July 16
Cada vez menos gente cree en el venturoso futuro liberal que vende Milei. LUIS ROBAYO. AFP

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Economía

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Por Hernán Letcher
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Por Adrián De Benedictis