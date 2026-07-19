Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
Mundial 2026
Malvinas
Selección Argentina
Fútbol
Lionel Scaloni
Emiliano Dibu Martínez
Selección de España
Nueva York
Franco Colapinto
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
El País
La agenda que el Gobierno buscará instalar en el segundo semestre
📰 De las PASO a las reformas económicas
El plan electoral de Milei está atado a suspender las primarias. La ley de Tierras, la carta del Banco Central y el Presupuesto, en la mira.
Por
Paula Marussich
20 de julio de 2026 - 00:44
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Diputados-recinto-Martin Menem
Prensa Diputados
Últimas Noticias
CONTRATAPA
La casita de mis viejos
Por
Guillermo David
De las PASO a las reformas económicas
La agenda legislativa del Gobierno para después del Mundial
Por
Paula Marussich
El viernes entraron a su casa y le robaron su computadora y una cámara de fotos
Un robo intimidatorio contra la periodista jujeña Mariana Mamani
La justicia de Brasil le prohibió al presidente argentino reunirse con Jair Bolsonaro
Cerrando la puerta en las narices de Javier Milei
Por
Darío Pignotti
Exclusivo para
Qué lo parió, Messi
Por
Malva Marani
Marco Rubio recurre al pintor austríaco
Por
Jorge Elbaum
Se confirmó la presencia del presidente de EE. UU. en Nueva Jersey
Trump estará en la final para entregar la Copa del Mundo al campeón
Ningún entrenador extranjero pudo ganar la Copa del Mundo
Una fruta prohibida para los DT de afuera
Por
Malva Marani
El País
De las PASO a las reformas económicas
La agenda legislativa del Gobierno para después del Mundial
Por
Paula Marussich
El viernes entraron a su casa y le robaron su computadora y una cámara de fotos
Un robo intimidatorio contra la periodista jujeña Mariana Mamani
Trump lanzó una cruzada contra el "terrorismo de izquierda"
El Gobierno se suma a la reversión del Plan Cóndor y la oposición reclama explicaciones
Por
Luciana Bertoia
La ofensiva en la Cámara de Casación
AMIA: Las desesperadas maniobras para apurar el juicio en ausencia
Por
Raúl Kollmann
Economía
Además de congelar el dólar con ayuda de Trump, bajó una línea fuerte para evitar que se dispare la inflación
Caputo aprieta a empresarios para que no aumenten los sueldos
Por
Leandro Renou
Argentina es cara para exportar manufactura
Industricidio y plan económico
Por
Raúl Dellatorre
Las dudas sobre el programa financiero
Por
Hernán Letcher
En junio, subieron los precios mayoristas y el costo de construcción
La inflación no tan debajo de la alfombra
Sociedad
Enrique Dalfo Mayor era anestesiólogo del Hospital Durand y asistía partos
Un médico condenado por violencia obstétrica
Por
Sonia Santoro
Estampitas, equipos congelados y figuritas de rivales quemadas en el fuego
Cábalas y Mundial: hasta los científicos tienen sus rituales para que gane Argentina
Por
Pablo Esteban
Del caso Erika Kirk --viuda de un influencer de ultraderecha-- a los lamentos de Maru Botana
Tradwives: por qué el modelo neoconservador fracasa en Argentina
Por
Dolores Curia
Valparaíso está entre las ciudades más afectadas
Chile: cuatro muertos, miles de evacuados y alerta roja por fuertes tormentas
Deportes
Por el tercer puesto, los ingleses se impusieron por un insólito 6-4
Inglaterra superó a Francia, pero Mbappé hizo dos goles y lo pasó a Messi
Por
Daniel Guiñazú
El francés llegó a 10 goles en el torneo y a 22 en sus tres Mundiales
Mbappé aprovechó la oferta para romper récords
La previa de la gran final del Mundial 2026
Argentina-España: cuatro razones para ilusionarse y dos de las otras
Por
Cristian Dellocchio
Enviado especial
El seleccionado argentino de rugby cometió muchos errores
Los Pumas perdieron ante Inglaterra en Santiago del Estero
Por
Jorge Ciccodicola