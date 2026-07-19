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Buenos Aires|12

El gobierno bonaerense financia desarrollos para anticipar fallas tecnológicas en la terminal Dock Sud y mejorar la planificación del dragado en General Pueyrredón

La ciencia bonaerense busca reforzar el sistema de puertos

La iniciativa conecta a los consorcios de gestión con equipos académicos y, al mismo tiempo, respalda al sistema de investigación frente al ajuste nacional.

Juan Manuel Meza
Por Juan Manuel Meza
El Puerto de Dock Sud movilizó un 71 por ciento más de contenedores en 2025 Créditos

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