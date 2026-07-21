La expansión urbana, los recorridos insuficientes y la concentración del servicio en una sola prestadora impulsaron la reforma
Cómo será el nuevo sistema de transporte público de Moreno: los detalles tras su aprobación
La municipalidad tomó como referencia la experiencia de Curitiba, Brasil, y recibió asesoramiento de la Universidad Nacional de San Martín. La iniciativa garantiza la continuidad laboral de los trabajadores de La Perlita, actual operadora exclusiva. “Por primera vez habrá justicia social en el transporte de Moreno”, afirmó la intendenta Mariel Fernández.