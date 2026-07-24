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El Mundo

Posteriormente, grupos de colonos israelíes asaltaron localidades palestinas aledañas

La violencia israelí se desata en Cisjordania tras la muerte de dos soldados y cuatro palestinos

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dio instrucciones a las FDI para que endurezcan aún más sus políticas contra aldeas que definió como “focos de terrorismo”.

CISJORDANIA, 24/07/2026.- Imágenes cedidas por el servicio de emergencia de Israel (MDA) que muestra el traslado en helicóptero de un israelí herido en un ataque de este viernes en Cisjordania ocupada, en el que cuatro palestinos y un israelí murieron durante un tiroteo en la aldea de Tell, al suroeste de Nablus y cerca del asentamiento colono de Havat Gilad. El Ejército israelí (FDI) emitió un comunicado asegurando que varios palestinos robaron el arma de un "guardia de seguridad" que llegó al lugar, tras recibir el reporte de un supuesto ataque contra colonos mientras hacían senderismo en la zona, y que dispararon contra civiles israelíes. Esta versión contrasta con la de las autoridades palestinas, que indican que cuatro personas de Cisjordania ocupada murieron "a manos de las fuerzas de ocupación durante un ataque de colonos israelíes". EFE/ MDA - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -
Traslado en helicóptero de un israelí herido en Cisjordania. EFE. EFE

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