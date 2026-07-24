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Liga Profesional: Belgrano inició con éxito la defensa de su título en Córdoba
También por la primera fecha, Argentinos batió a Sarmiento en Junín y Defensa no pudo de local ante Aldosivi.
24 de julio de 2026 - 02:53
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Ricardo Zielinski, entrenador del Pirata cordobés.
DIEGO LIMA. AFP
Temas en esta nota:
Fútbol Argentino
Liga Profesional
Belgrano de Córdoba
Rosario Central
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Argentinos Juniors
Defensa y Justicia
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