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El presidente de EE.UU. buscaba imponer cambios antes de los comicios de noviembre
Un tribunal bloqueó la polémica reforma de Trump sobre el voto por correo
En un nuevo revés para el republicano, la jueza federal Indira Talwanin sostuvo que la orden no puede utilizarse “para intimidar a funcionarios electorales locales”.
26 de julio de 2026 - 22:38
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Trump cuestionó el voto por correo y firmó una orden para restringirlo.
EFE. EFE
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