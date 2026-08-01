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La ofensiva se produjo en Kiev, la capital
Nueve muertos en Ucrania por un ataque ruso con misiles balísticos
La principal ciudad del país fue golpeada durante la madrugada. El presidente Volodímir Zelenski se había reunido con Donald Trump al comienzo de esta semana.
01 de agosto de 2026 - 13:16
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Uno de los edificios alcanzados por los misiles rusos.
HANDOUT. AFP
Temas en esta nota:
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