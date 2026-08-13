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Perú

Se excedieron los límites diarios

Advierten por una sobrecarga de visitantes en Machu Picchu

PABLO PORCIUNCULA BRUNE. AFP

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