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Rosario|12
Se agrava la contracción del mercado laboral formal en Santa Fe
La cuenta del empleo sigue dando negativo
El trabajo privado registrado cayó 3,4% desde diciembre de 2023 y ya se perdieron unos 18 mil puestos en la provincia. Datos oficiales contradicen el optimismo de Pullaro.
Por
Luis Bastús
16 de agosto de 2026 - 03:17
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Santa Fe contabilizó 505.700 trabajadores privados registrados.
ULISES RUIZ. AFP
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