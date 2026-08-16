NOTA DE TAPA Mariana Eva Perez presenta su novela "Constanza y Matute (hacen la porquería)"
Ninguna princesa
Se trata de una desopilante y al mismo tiempo sensible comedia romántica sobre la relación entre una antropóloga forense y un hijo de desaparecidos, al igual que ella. Aunque la autora confiesa que su nueva obra tiene una continuidad con su primer libro, porque la protagonista es una “princesa montonera posible”, también se siente obligada a aclarar: “Que nadie se confunda, esto es una ficción”.