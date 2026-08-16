Roland Barthes y el duelo en un libro del crítico Alberto Giordano.
Primero fue un curso que se dio en forma virtual en 2021 durante la pandemia. Su tema: volver a pensar a Roland Barthes a partir de su última versión, la de mediados de los 70 hasta su muerte en 1980. Ahora, el crítico Alberto Giordano convirtió esas clases en un libro, “Roland Barthes y la escritura del duelo”, un ensayo que a partir de la figura de uno de los máximos intelectuales del siglo XX se replantea los diversos dilemas y aventuras de la crítica literaria en la actualidad.