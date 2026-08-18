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El País

Las primeras discusiones entre LLA y el PRO tras el acercamiento

Interna macrista por las PASO

Las dudas y declaraciones cruzadas en el partido amarillo por el objetivo libertario de la reforma política.

Por Werner Pertot
macri-13/01/2025
El expresidente, Mauricio Macri. Jorge Larrosa. Jorge Larrosa

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En el marco del plan de la presidenta Keiko Fujimori contra la inseguridad ciudadana

Perú asigna el control de las cárceles y fronteras a las Fuerzas Armadas

Por Carlos Noriega
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El reclamo por el financiamiento universitario

300 días sin cumplir la ley

176° aniversario del paso a la inmortalidad de José de San Martín

Milei contra los “enemigos internos y externos”

Por Melisa Molina

Exclusivo para

El 60% dice que los ingresos le alcanzan hasta el 20 del mes

Una vez más, cayó el poder adquisitivo

IA y comunicación política

La mentira nos mira a los ojos

Por Roberto Samar
Sólo Neuquén creó empresas el último año

Las provincias en crisis total

El gobierno quiere subastarlo para negocios inmobiliarios

Almagro: postergan la venta del terreno que los vecinos reclaman para un espacio verde

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Ravier admitió que se utilizan para el "equilibrio fiscal"

La oposición busca interpelar a “Toto” Caputo por el desvío de fondos para las rutas

Por Miguel Jorquera

Economía

“Es insostenible”, señalan economistas desde diversos flancos

Alarma en el establishment por el programa de Caputo y Milei

El 60% dice que los ingresos le alcanzan hasta el 20 del mes

Una vez más, cayó el poder adquisitivo

El indicador elaborado por JP Morgan aumentó 15 unidades

Suben el riesgo país y el petróleo

Fuerte caída interanual en julio, en un sector estratégico para la economía

Se desplomó más de 4 por ciento la metalurgia

Sociedad

Miles de fieles evangélicos marcharon por el centro porteño “Por Jesús”

Multitud religiosa de Plaza de Mayo a Congreso

Entre 2023 y 2025 treinta y cinco niños y niñas fueron asesinados por su padre

Víctimas de violencia vicaria exigen ser oídas

Por Soledad Ferrari
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Por Santiago Brunetto
Llegó este lunes a Quibdó, capital del Chocó

Shakira visitó una de las zonas más afectadas por el terremoto en Colombia

Deportes

Hubo empate en el estadio José Amalfitani por el Grupo A

Liga Profesional: Vélez quiso, pero no pudo contra Defensa y Justicia

El equipo acumulaba tres derrotas consecutivas

Independiente logró en Lanús el triunfo que necesitaba

Por Daniel Guiñazú
Sufrido partido disputado en el Belfius Hockey Arena

Mundial de hockey: Las Leonas consiguieron ante Alemania su primer triunfo por el Grupo B

El gol de la victoria fue a los 37 minutos del segundo tiempo

Atlético Tucumán logró un gran triunfo ante Estudiantes en Río Cuarto