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El País

Las centrales obreras, endedudados, pymes, universitarios y jubilados salen a la calle.

Semana de protestas por el ajuste libertario

Distintas movilizaciones reflejarán cómo impacta un modelo que afecta a todos los sectores, desde los jubilados hasta los productores, y que creó un nuevo actor social, los endeudados.

Karina Micheletto
Por Karina Micheletto
No al ajuste Guido Piotrkowski

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