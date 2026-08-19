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El exasesor de Javier Milei, detenido por intento de feminicidio

Caso Cerimedo: “Hay una violencia machista estructural que era conocida por el poder político”

La periodista y politóloga boliviana Susana Bejarano describió una estructura de complicidad entre el acusado, la familia presidencial y los medios de comunicación.

Cerimedo y Rodrigo Paz archivo

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