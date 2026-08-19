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Reciclado porteño

Marcha Cartonera en la Ciudad de Buenos Aires

Las organizaciones cartoneras cuestionan las condiciones de la nueva licitación y advierten que el cambio de esquema puede dejar en manos privadas un sistema de reciclado que fue construido y sostenido por los recuperadores urbanos.

Por Jeremías Perez Rabasa

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