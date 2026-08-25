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Córdoba|12

En este marco también fue detenido un asesor de un legislador provincial

Con dos nuevos arrestos, ya son 15 los detenidos por la causa de grooming y abuso sexual en el norte cordobés

Uno de los últimos aprehendidos es un policía en actividad. La causa también investiga la colocación de implantes anticonceptivos a tres adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Fachada del edificio de Tribunales II de la provincia de Córdoba. Ignacio Varela

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