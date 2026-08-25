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Buenos Aires|12

El radicalismo busca su norte en Buenos Aires

Después del temblor interno, los intendentes de la UCR se reunieron con el presidente del Comité provincial

Emiliano Balbín dijo que podría haber un candidato a gobernador radical si se sostiene la unidad. Apareció el intendente procesado.

María Belén Robledo
Por María Belén Robledo
Foro Intendentes radicales
El Foro Intendentes Radicales se reunió con Emiliano Balbín. Sin Credito

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