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Buenos Aires|12

Una exposición fotográfica recuerda la amistad de López Merino y Borges

Recuerdos de una complicidad literaria

En la ex Casa López en La Plata se exhiben fotografías, manuscritos y otros registros de su vínculo intelectual.

Omar Alfonzo
Por Omar Alfonzo
Buenos Aires
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