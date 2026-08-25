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Radio 750

Hay récord de contagios del virus H3N2

“Súper gripe”: por qué hay más contagios este año y quiénes son los más afectados

El doctor en Bioquímica e investigador del Conicet, Jorge Geffner, explicó por Radio 750 el efecto que tuvo en la sociedad la falta de políticas preventivas.

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Scott Bessent amenazó a los países que se nieguen a sumarse a la campaña de Washington

Estados Unidos lanzó la operación “Paria Económico” para aislar financieramente a Irán

Publican el libro “No soy turista”, de María Rosa Oliver

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Excarcelaron al joven detenido por sus caricaturas sobre Bullrich

Triunfo contra la criminalización de la protesta

La tenencia de la tierra

“La democracia tiene una deuda eterna con los pueblos originarios; nos aplican desalojos exprés sin ley”

Por Adriana Meyer

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

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Escrituras en CABA

Cayeron 9% durante julio

Dudas sobre las tasas de interés y pesos disponibles

El dólar oficial volvió a subir

En la caída general del consumo, se desploman las ventas de productos de limpieza

Resignar la higiene para comprar comida

Por Leandro Renou

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