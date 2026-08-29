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El desahogo de Boca llegó en el tercer minuto de descuento

El retorno a su cancha terminó con festejo por el gol del ingresado Belmonte. El equipo logró la segunda victoria en el Torneo Clausura.

Adrián De Benedictis
Por Adrián De Benedictis
Leonel Flores. Boca vs Lanus. Fecha 7 Torneo Clausura Liga Profesional Argenitna.
Leonel Flores logra cabecear en uno de los avances de Boca. FACUNDO MORALES

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