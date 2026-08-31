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Salta|12

Del segundo al octavo lugar del ranking nacional

En menos de tres años, Salta perdió casi el 40 % del salario docente

Un informe revela que la provincia registró una de las mayores caídas del país desde septiembre de 2023 y que el salario real volvió a niveles de comienzos de 2008.

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