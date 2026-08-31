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Del segundo al octavo lugar del ranking nacional
En menos de tres años, Salta perdió casi el 40 % del salario docente
Un informe revela que la provincia registró una de las mayores caídas del país desde septiembre de 2023 y que el salario real volvió a niveles de comienzos de 2008.
31 de agosto de 2026 - 04:04
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