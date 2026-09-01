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Sociedad

Confuso episodio en Nueva York

Ataque en Times Square: una mujer hiere de gravedad a dos personas y es abatida por la policía

La atacante apuñaló a un hombre de 68 años y a una mujer de 32 en una de las zonas más turísticas de Nueva York. Una de las víctimas murió en el hospital y la otra permanece internada.

Una mujer de 49 años hiere de gravedad a dos personas y es abatida por la policía. Redes Sociales

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