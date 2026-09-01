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Rosario|12

Alquilar un monoambiente costó 380 mil pesos en agosto

Se desacelera si nadie puede pagar

El último relevamiento del Ceso registra una “moderación” como consecuencia de las dificultades de las familias para pagar.

Los precios promedios de los alquileres no variaron en agosto en relación al mes anterior. Archivo -

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