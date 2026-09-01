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Rosario|12

Con Reinatti como figura, Newell's empató con Estudiantes en La Plata

Sumó su primer punto de visitante

La lepra hizo un mal partido, le generaron muchas ocasiones de gol en su área pero resistió con las atajadas de su arquero.

Ríos persigue a Mancuso. El volante jugo poco en ataque. Nacho Amiconi

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