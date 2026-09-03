La Anmat prohibió dos marcas de productos de limpieza

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Se vendían en sitios web y por redes sociales. No estaban registrados ante el organismo.
03 de septiembre de 2026 - 11:27
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