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Cultura

Tenía 47 años

Murió el actor y modelo Cristian Belec

Su fallecimiento fue anunciado por la Asociación Argentina de Actores. Se lo vio en “Cien días para enamorarse” y en diversas producciones publicitarias.

Cristian Belec tenía 47 años. redes

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