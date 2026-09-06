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Las entidades agrícolas y el Gobierno provincial volvieron a reclamarle a Nación la quita de retenciones y mayor inversión en infraestructura
Defensa del campo, pedidos de infraestructura y mejor educación, en el acto central de la Expo Rural
Los discursos dejaron un balance de la situación actual y también una mirada hacia el 2027. Desfilaron los campeones y hubo música y baile.
06 de septiembre de 2026 - 17:59
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Los grandes campeones ovinos, caprinos y bovinos posaron juntos esta vez en la pista central de la Rural de Río Cuarto.
Andrés Oviedo
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