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Córdoba|12

Pulso cordobés

La Córdoba que resiste: la memoria colectiva frente al negacionismo oficial

En medio de ataques discursivos desde el poder central y votaciones controversiales en el Congreso, la provincia apela a su ADN rebelde para mantener vivas las banderas de la Verdad y la Justicia.

Presentación del libro de H.I.J.O.S. La transmisión de la memoria sigue viva en la Universidad Provincial de Córdoba. UPC

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