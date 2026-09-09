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Radio 750

Seis de cada 10 se endeudaron para comprar comida

La deuda, una rueda de auxilio sin fin en los barrios populares

Un estudio afirma que en los barrios vulnerables el 40 % tomó deudas para comprar alimentos. Expertos afirman que los ingresos no garantizan la subsistencia.

A member of the political group Libres del Sur holds a sign reading "Indebted families" during a protest against Mercado Libre creator Marcos Galperin due the usurious interest rates over debts of impoverished users within the government of Argentina's President Javier Mile
AFP -. AFP

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