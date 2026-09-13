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La Bolsa de Cereales cordobesa y Coninagro Córdoba piden a los senadores y diputados por la provincia que apoyen el dictamen sobre la medida

Ante una nueva demora en el Congreso, fuerte reclamo de entidades cordobesas por una nueva ley de biocombustibles

La iniciativa presentada por la senadora Bullrich encontró un límite de votos que no permitía garantizar la aprobación sin cambios. Ante eso, se prefirió hacer un paréntesis hasta la semana próxima. Sin embargo, crecen las dudas sobre el destino de la normativa.

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