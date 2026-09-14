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“Está llegando a su fin”: la historia de un Reino Unido que se resquebraja ante el desafío de Escocia, Gales e Irlanda del Norte

Los líderes nacionalistas tres regiones de las cuatro regiones británicos firmaron un memorando para su independencia. Qué puede pasar y el impacto en el tema Malvinas.

Marcelo Justo
Por Marcelo Justo
John Swinney, Rhun ap Iorwerth, Mary Lou McDonald, Michelle O'Neill
El escocés John Swinney, el galés Rhun ap Iorwerth y las irlandesas Mary Lou McDonald y Michelle O'Neill. ADRIAN DENNIS. AFP

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