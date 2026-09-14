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En el redebut de Insúa

Independiente y San Lorenzo, un empate para la nostalgia

En la vuelta del DT, el Ciclón jugó una muy mala primera mitad y la cosa pintaba fea. Pero cambió a tiempo y apareció Farías para salvar las ropas. Gol del pibe Arrayago para un Rojo que mereció más.

Juan José Panno
Por Juan José Panno
FOTO JULIO MARTIN MANCINI torneo clausura 2026 independiente san lorenzo
Facundo Farías volvió a ser el mejor de San Lorenzo. Julio Martín Mancini. Julio Martín Mancini

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