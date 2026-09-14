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Liga de España: Giuliano marcó en el Aleti y Barcelona volvió a ganar

Sin Julián, el equipo del Cholo Simeone goleó, mientras el culé sigue intratable y lidera invicto. En Italia hubo gol del Changuito Zeballos para Monza.

SAN SEBASTIÁN, 13/09/2026.- El centrocampista del Atlético de Madrid Giuliano Simeone (c) dispara ante Sergio Gómez (i), de la Real Sociedad, durante el partido de la quinta jornada de LaLiga que Real Sociedad y Atlético de Madrid disputan este domingo en el estadio de Anoeta, en San Sebastián. EFE/Juan Herrero
Atlético Madrid. Goleó de visitante a Real Sociedad con un tanto de Giuliano Simeone. EFE. EFE

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