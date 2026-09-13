Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Deportes
El alemán conquistó su segundo título de Grand Slam y sueña con el número uno
No hubo sueño americano: Zverev le puso un freno a Shelton y ganó el US Open
El máximo favorito enterró la esperanza local de tener un campeón propio tras 23 años y se sentó en una mesa chica en la que también está Vilas.
Por
Pablo Amalfitano
13 de septiembre de 2026 - 23:50
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Campeón
Alexander Zverev levanta la Copa del US Open, su segundo título de Grand Slam.
AFP. AFP
Temas en esta nota:
US Open
ATP
Tenis
Alexander Zverev
Últimas Noticias
El City batió al United en el derby de Manchester por la Premier League
Liga de España: Giuliano marcó en el Aleti y Barcelona volvió a ganar
Se impusieron por 4 a 1 en el partido por el tercer puesto
Los Murciélagos: golearon a Costa Rica y lograron el bronce en la Copa América
La gran noche de la televisión
Premios Emmy 2026: se confirmaron los presentadores, el tributo a Dolly Parton y los detalles del “In Memoriam”
El alemán conquistó su segundo título de Grand Slam y sueña con el número uno
No hubo sueño americano: Zverev le puso un freno a Shelton y ganó el US Open
Por
Pablo Amalfitano
Exclusivo para
Para presionar al premier británico, Andy Burnham
Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán para avanzar en un plan de independencia del Reino Unido
La justicia de la casta, capítulo 2
Por
Flor de la V
Hay sectores del macrismo que se resisten
El PRO y LLA siguen sin llegar a un acuerdo para la eliminación de las PASO
Por
Werner Pertot
De Quilmes a China: la casa de estudios bonaerense que abrió una puerta al mundo
“La universidad pública me lo dio todo”
Por
Juan Manuel Meza
El País
Reunión con legisladores de LLA en la Rosada
Milei va al Congreso con el paquete Malvinas para desviar el foco de la economía
Por
Melisa Molina
Cuando la Pisa se desploma o indigesta
Por
Mempo Giardinelli
Personas con discapacidad atravesadas por las deudas y la morosidad
“Nos desordenaron la vida”
Por
Matías Ferrari
Hay sectores del macrismo que se resisten
El PRO y LLA siguen sin llegar a un acuerdo para la eliminación de las PASO
Por
Werner Pertot
Economía
Acumula una baja de 14 puntos porcentuales del PBI en tres años
Recorte acelerado del gasto en rubros sensibles
Grandes empresas pagan menos impuestos y reciben más beneficios
La otra cara de la motosierra
Por
Mara Pedrazzoli
Advierten que hay riesgo entre diciembre y febrero de este año
El FMI le tiene miedo a una corrida cambiaria
Por
Leandro Renou
Ni para supermercado del mundo
Por
Hernán Letcher
Sociedad
Tragedia en Temperley
Un colectivero chocó contra el frente de una casa y murió en el acto
La justicia de la casta, capítulo 2
Por
Flor de la V
La técnica de fertilización asistida tiene un 74,5% de tasa de fecundación
Otro camino para ser madres biológicas
Por
Soledad Ferrari
Una jornada gastronómica especial
Noche de la pizza y la empanada 2026: todos los locales que participan y cuáles serán los descuentos
Deportes
El City batió al United en el derby de Manchester por la Premier League
Liga de España: Giuliano marcó en el Aleti y Barcelona volvió a ganar
Se impusieron por 4 a 1 en el partido por el tercer puesto
Los Murciélagos: golearon a Costa Rica y lograron el bronce en la Copa América
El alemán conquistó su segundo título de Grand Slam y sueña con el número uno
No hubo sueño americano: Zverev le puso un freno a Shelton y ganó el US Open
Por
Pablo Amalfitano
En los Juegos Suramericanos 2026
Romina Imwinkelried se llevó el bronce en Aguas Abiertas y Argentina sumó la primera medalla