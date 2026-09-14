Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
El País
Entrevista al exjuez federal Carlos Rozanski a 20 años de la desaparición de Jorge Julio López
“Lo desaparecieron para frenar los juicios de lesa humanidad”
“El Estado no estuvo a la altura para esclarecer la desaparición de López”, afirmó el exmagistrado en conversación con Página/12.
Por
Adriana Meyer
14 de septiembre de 2026 - 01:02
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Jorge Julio López.
CLAUDIO CERMELE TE
Últimas Noticias
El control de la nueva tecnología es un tema importante en las próximas elecciones norteamericanas
Gobierno de EEUU reticente a regular la IA; los demócratas lo consideran urgente
Entrevista al exjuez federal Carlos Rozanski a 20 años de la desaparición de Jorge Julio López
“Lo desaparecieron para frenar los juicios de lesa humanidad”
Por
Adriana Meyer
En el redebut de Insúa
Independiente y San Lorenzo, un empate para la nostalgia
Por
Juan José Panno
El City batió al United en el derby de Manchester por la Premier League
Liga de España: Giuliano marcó en el Aleti y Barcelona volvió a ganar
Exclusivo para
Alerta por la salud mental de los pibes y la falta de acceso a un futuro mejor
Los jóvenes libres, olvidados
Por
Ayelén Berdiñas
La ultraderecha retrocede
La centroizquierda lidera las elecciones suecas
Para presionar al premier británico, Andy Burnham
Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán para avanzar en un plan de independencia del Reino Unido
La justicia de la casta, capítulo 2
Por
Flor de la V
El País
Alerta por la salud mental de los pibes y la falta de acceso a un futuro mejor
Los jóvenes libres, olvidados
Por
Ayelén Berdiñas
Entrevista al exjuez federal Carlos Rozanski a 20 años de la desaparición de Jorge Julio López
“Lo desaparecieron para frenar los juicios de lesa humanidad”
Por
Adriana Meyer
Reunión con legisladores de LLA en la Rosada
Milei va al Congreso con el paquete Malvinas para desviar el foco de la economía
Por
Melisa Molina
Cuando la Pisa se desploma o indigesta
Por
Mempo Giardinelli
Economía
Acumula una baja de 14 puntos porcentuales del PBI en tres años
Recorte acelerado del gasto en rubros sensibles
Grandes empresas pagan menos impuestos y reciben más beneficios
La otra cara de la motosierra
Por
Mara Pedrazzoli
Ni para supermercado del mundo
Por
Hernán Letcher
Advierten que hay riesgo entre diciembre y febrero de este año
El FMI le tiene miedo a una corrida cambiaria
Por
Leandro Renou
Sociedad
El control de la nueva tecnología es un tema importante en las próximas elecciones norteamericanas
Gobierno de EEUU reticente a regular la IA; los demócratas lo consideran urgente
Tragedia en Temperley
Un colectivero chocó contra el frente de una casa y murió en el acto
La justicia de la casta, capítulo 2
Por
Flor de la V
La técnica de fertilización asistida tiene un 74,5% de tasa de fecundación
Otro camino para ser madres biológicas
Por
Soledad Ferrari
Deportes
En el redebut de Insúa
Independiente y San Lorenzo, un empate para la nostalgia
Por
Juan José Panno
El City batió al United en el derby de Manchester por la Premier League
Liga de España: Giuliano marcó en el Aleti y Barcelona volvió a ganar
Se impusieron por 4 a 1 en el partido por el tercer puesto
Los Murciélagos: golearon a Costa Rica y lograron el bronce en la Copa América
El alemán conquistó su segundo título de Grand Slam y sueña con el número uno
No hubo sueño americano: Zverev le puso un freno a Shelton y ganó el US Open
Por
Pablo Amalfitano