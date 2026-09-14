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Las aceiteras quieren “romper” el molde
Carina Savone, del área de Género del sindicato, y la lucha por “igualdad y equidad” en una actividad “altamente masculinizada”.
Por
Luciano Couso
14 de septiembre de 2026 - 03:03
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