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Adicciones en un contexto de mucha presión

Aumenta el consumo de drogas en Argentina: “Las personas se agarran de cualquier cosa para sobrevivir”

La extitular de Sedronar cuestionó la falta de dispositivos de atención y pidió fortalecer el sistema de salud y las redes comunitarias.

Golpe al narcomenudeo. Los estupefacientes retirados de circulación equivalen a más de 340.000 dosis. Ministerio Público Fiscal.

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