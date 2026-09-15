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Radio 750

Dijo que la nueva ley no beneficia ni a empresarios

Carlos Tomada y un plan para el próximo gobierno peronista: “Hay que derogar la reforma laboral”

El exministro de Trabajo alertó por la crisis laboral, la desocupación, la informalidad y el pluriempleo.

Carlos Tomada-31/10/2024
Carlos Tomada-31/10/2024 Carlos Tomada-31/10/2024 Gentileza

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