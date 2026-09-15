Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 15 de septiembre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 15 de septiembre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 15 de septiembre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 15 de septiembre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 15 de septiembre de 2026
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Rosario|12
CIUDAD. La Canasta Básica Alimentaria en Rosario subió un 8 por ciento en agosto
El desafío de poder llenar el changuito
Según la Usina de Datos, una familia con dos hijos necesitó $1.778.233 para no quedar bajo la línea de pobreza, sin contemplar los gastos asociados al alquiler de una vivienda.
Por
Ignacio Cagliero
15 de septiembre de 2026 - 13:53
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Imagen Web
Temas en esta nota:
Rosario
Últimas Noticias
Impuesto al cheque
El Gobierno asfixia más a las pymes para sostener su recaudación
A casi un año de la sanción de la norma
Con clases públicas en la Plaza de Mayo, la UBA reclama que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario
“Sabía que representaba un peligro la tenencia de estos dos animales”, aseguró Carlos Nayi, abogado querellante
Córdoba: este martes se conocerá la sentencia contra el dueño de los dogos que atacaron y mataron a una joven
Según un estudio de la IAG
La desprotección laboral avanza: el 45,2% de los trabajadores no tiene aportes jubilatorios ni estabilidad
Exclusivo para
Según afirmó el presidente de EE.UU, Donald Trump
Ucrania y Rusia pactaron no atacar infraestructura energética
El presidente Xi Jinping confirmó que asumirá ese rol en 2027
China se prepara para la próxima presidencia rotativa de los BRICS
Por
Celeste del Bianco
La doble agenda presidencial
Milei, entre la “masterclass” para legisladores y la insistencia con Malvinas para no hablar de economía
Por
Melisa Molina
Son 13 toneladas
Para que Bausili diga dónde está el oro
El País
No hay pistas de un posible acuerdo con el PJ nacional
Por ahora, para Llaryora lo que importa es Córdoba
Por
Gregorio Tatián
Cambios en el estatuto
Por decreto, la SIDE tendrá nuevo plan de “formación de agentes”
La doble agenda presidencial
Milei, entre la “masterclass” para legisladores y la insistencia con Malvinas para no hablar de economía
Por
Melisa Molina
Son 13 toneladas
Para que Bausili diga dónde está el oro
Economía
Impuesto al cheque
El Gobierno asfixia más a las pymes para sostener su recaudación
Según un estudio de la IAG
La desprotección laboral avanza: el 45,2% de los trabajadores no tiene aportes jubilatorios ni estabilidad
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 15 de septiembre de 2026
Registró una baja del 0,6% interanual en agosto
El consumo sigue marcha atrás
Sociedad
A casi un año de la sanción de la norma
Con clases públicas en la Plaza de Mayo, la UBA reclama que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario
La Justicia investiga si fue un ajuste de cuentas narco o una venganza
Mendoza: un niño murió al quedar en medio de un tiroteo
En Palermo
Gustavo Sofovich chocó contra una moto y la policía montó un gran operativo
Jornada agradable
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 15 de septiembre
Deportes
Días y horarios del GP de Azerbaiyán
Bakú: la Fórmula 1 se correrá un sábado y no un domingo
AFA confirmará la fecha FIFA
¿La despedida de Messi?: La Selección jugará tres partidos en Argentina
Milito pasó la motosierra en Racing
Por
Daniel Guiñazú
El defensor de Vélez había sufrido una grave lesión ante Newell's
Mammana brindó tranquilidad sobre su salud