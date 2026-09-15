Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12

CIUDAD. La Canasta Básica Alimentaria en Rosario subió un 8 por ciento en agosto

El desafío de poder llenar el changuito

Según la Usina de Datos, una familia con dos hijos necesitó $1.778.233 para no quedar bajo la línea de pobreza, sin contemplar los gastos asociados al alquiler de una vivienda.

Ignacio Cagliero
Por Ignacio Cagliero
Imagen Web

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Impuesto al cheque

El Gobierno asfixia más a las pymes para sostener su recaudación

A casi un año de la sanción de la norma

Con clases públicas en la Plaza de Mayo, la UBA reclama que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario

“Sabía que representaba un peligro la tenencia de estos dos animales”, aseguró Carlos Nayi, abogado querellante

Córdoba: este martes se conocerá la sentencia contra el dueño de los dogos que atacaron y mataron a una joven

Según un estudio de la IAG

La desprotección laboral avanza: el 45,2% de los trabajadores no tiene aportes jubilatorios ni estabilidad

Exclusivo para

Según afirmó el presidente de EE.UU, Donald Trump

Ucrania y Rusia pactaron no atacar infraestructura energética

El presidente Xi Jinping confirmó que asumirá ese rol en 2027

China se prepara para la próxima presidencia rotativa de los BRICS

Por Celeste del Bianco
La doble agenda presidencial

Milei, entre la “masterclass” para legisladores y la insistencia con Malvinas para no hablar de economía

Por Melisa Molina
Son 13 toneladas

Para que Bausili diga dónde está el oro

El País

No hay pistas de un posible acuerdo con el PJ nacional

Por ahora, para Llaryora lo que importa es Córdoba

Por Gregorio Tatián
Cambios en el estatuto

Por decreto, la SIDE tendrá nuevo plan de “formación de agentes”

La doble agenda presidencial

Milei, entre la “masterclass” para legisladores y la insistencia con Malvinas para no hablar de economía

Por Melisa Molina
Son 13 toneladas

Para que Bausili diga dónde está el oro

Economía

Impuesto al cheque

El Gobierno asfixia más a las pymes para sostener su recaudación

Según un estudio de la IAG

La desprotección laboral avanza: el 45,2% de los trabajadores no tiene aportes jubilatorios ni estabilidad

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 15 de septiembre de 2026

Registró una baja del 0,6% interanual en agosto

El consumo sigue marcha atrás

Sociedad

A casi un año de la sanción de la norma

Con clases públicas en la Plaza de Mayo, la UBA reclama que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario

La Justicia investiga si fue un ajuste de cuentas narco o una venganza

Mendoza: un niño murió al quedar en medio de un tiroteo

En Palermo

Gustavo Sofovich chocó contra una moto y la policía montó un gran operativo

Jornada agradable

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 15 de septiembre

Deportes

Días y horarios del GP de Azerbaiyán

Bakú: la Fórmula 1 se correrá un sábado y no un domingo

AFA confirmará la fecha FIFA

¿La despedida de Messi?: La Selección jugará tres partidos en Argentina

Milito pasó la motosierra en Racing

Por Daniel Guiñazú
El defensor de Vélez había sufrido una grave lesión ante Newell's

Mammana brindó tranquilidad sobre su salud