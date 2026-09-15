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Cultura

El actor protagoniza “Amores inesperados” por Disney+

Martín Bossi: “Pude mutar, cambiar y disociarme en seis personajes”

En la antología dirigida y escrita por Marcos Carnevale, el actor encarna desde un ladrón hasta un entrenador de tenis, explorando diversos géneros y variantes del romance.

Federico Lisica
Por Federico Lisica
"¿Qué hay más potente que el amor?", se pregunta Martín Bossi. Gentileza Disney+

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