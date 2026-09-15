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Ante la "indefensión" y las "prácticas abusivas"
Presentaron el “Manual de autodefensa financiera” contra el sobreendeudamiento
“Acompañamos a personas y familias en situación de sobreendeudamiento”, explicó la diputada Caren Tepp.
15 de septiembre de 2026 - 18:59
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Endeudamiento con tarjetas, supermercado, familias, crisis economica
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