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La Mañana

Ante la "indefensión" y las "prácticas abusivas"

Presentaron el “Manual de autodefensa financiera” contra el sobreendeudamiento

“Acompañamos a personas y familias en situación de sobreendeudamiento”, explicó la diputada Caren Tepp.

Endeudamiento con tarjetas, supermercado, familias, crisis economica
Endeudamiento con tarjetas, supermercado, familias, crisis economica Endeudamiento con tarjetas, supermercado, familias, crisis economica Archivo -

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