“De acá no nos movemos”: trabajadores de FATE denuncian hostigamiento

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Apuntan contra el personal de seguridad del dueño de la empresa, Javier Madanes Quintanilla.

FATE Workers of Argentine tyre company Fate stand atop the roof of the plant during a protest against the announcement of its closure and the dismissal of more than 900 employees, in Virreyes, Buenos Aires province, Argentina, on February 18, 2026. Argentina's leading tyre manufacturer, announced it would be closing down permanently attributing the decision to a decline in competitiveness in the context of increased imports. The closure of Fate, founded more than 80 years ago and with the capacity to produce some 5 million tyres annually, adds to that of more than 21,000 companies in the last two years and the loss of some 300,000 jobs, according to union sources. (Photo by Luis ROBAYO / AFP) LUIS ROBAYO. AFP

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